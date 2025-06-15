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Футбол

Талант Динамо получил разрешение вести переговоры с другими клубами

Самба Диалло хочет нового вызова.
Сегодня, 19:50       Автор: Василий Медвидь
Самба Диалло / Getty Images
Самба Диалло / Getty Images

Легионер киевского Динамо Самба Диалло планирует покинуть клуб летом.

Как сообщает издание AfricaFoot, сенегалец провел беседу с руководством столичного гранда, в ходе которой ему разрешили вести переговоры с другими коллективами.

По словам агента Диалло, Самба хочет получить новый вызов и имеет ряд конкретных предложений. Есть варианты с клубами из Ближнего Востока, также вингером интересуются французские По, Амьен и Анси из Лиги 2 и испанский Кастельон, выступающий в Сегунде.

Текущий сезон 21-летний футболист провел в аренде за Хапоэль Иерусалим, где сыграл 19 матчей и забил 3 мяча.

Напомним, ранее сообщалось, что Карпаты выкупили своего лидера.

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