iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Карпаты выкупили одного из своих легионеров

Жан Педрозо стал игроком "львов".
Вчера, 22:14       Автор: Василий Медвидь
Жан Педрозу / Карпаты
Жан Педрозу / Карпаты

Львовские Карпаты полностью завладели правами на одного из своих лидеров сезона-2024/25.

Как сообщает пресс-служба «львов», Жан Педрозу продолжит свои выступления за коллектив Владислава Лупашко. Финансовые детали трансфера неизвестны.

Также в официальном сообщении Карпат не отмечаются детали личного контракта Педрозу с клубом.

В прошедшем сезоне бразильский центрбек провел 20 матчей, в которых 21-летний игрок забил 1 гол.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Украины завершил карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карпаты Жан Педрозу

Статьи по теме

Карпаты проиграли Заре и пролетели мимо еврокубков Карпаты проиграли Заре и пролетели мимо еврокубков
Кто четвертый в Европу: три претендента и только одно место Кто четвертый в Европу: три претендента и только одно место
Карпаты в меньшинстве обыграли Левый Берег Карпаты в меньшинстве обыграли Левый Берег
Легионер Карпат установил рекорд УПЛ Легионер Карпат установил рекорд УПЛ

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: продолжится молодежной чемпионат Европы
просмотров

Последние новости

Европа00:14
Чемпионат Европы U-21: Португалия уничтожила Польшу, Франция еле вырвала победу над Грузией
Европа00:06
Франция U-21 вырвала победу над сверстниками из Грузии в матче с сумасшедшей концовкой
Вчера, 23:24
Европа23:24
Саудовский топ-клуб рассматривает Хави и Постекоглу на пост тренера
Европа22:47
Нещерет: Мы не должны обижаться на себя за поражение от Дании
Украина22:14
Карпаты выкупили одного из своих легионеров
Украина21:52
Мельгоса: Если мы будем контролировать эмоции, то покажем против Финляндии хорошую игру
Европа21:14
Интер и Милан поборются с рядом клубов за итальянского вундеркинда
Европа20:39
Де Брюйне прокомментировал свой переход в Наполи
Другие страны20:03
Легенда сборной Бразилии высказался о назначении Анчелотти
Европа20:00
Сане поможет Баварии на Клубном ЧМ-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK