Favbet становится официальным партнером ФК Колос

Favbet официально стал официальным партнером клуба, который с гордостью защищает честь Киевской области в Украинской Премьер-лиге. Отныне логотип бренда будет украшать форму игроков на матчах УПЛ.

Колос в 2012 году основал Андрей Засуха. Годами усердного труда Колос пробился в высший дивизион и удерживает там свои позиции. Их история является примером для украинского футбола

"Это партнерство в первую очередь о ценностях и общем видении. Мы объединяемся с Колосом, чтобы сделать футбол ярче и интереснее для болельщиков", — отметил Денис Якимов, директор по спортивному маркетингу Favbet.

Фото: Надані ФК КОЛОС, матч Колос - Кривбас

Favbet и Колос готовят ряд мероприятий для фанатов — от совместных акций и встреч до интерактивных событий, которые помогут сблизить команду с болельщиками.

"Мы рядом с теми, кто играет до конца и не сдается. Колос — именно такая команда. Уверены, что впереди будет много ярких матчей и громких побед", — комментирует основатель FAVBET Андрей Матюха.

Сегодня Favbet является одним из крупнейших спонсоров украинского футбола. Компания поддерживает пять клубов УПЛ: Шахтер, Кривбасс, Рух, Оболонь и ЛНЗ, а в первой лиге — Левый Берег. И вот теперь к этому списку добавился «Колос». Компания активно способствует развитию инфраструктуры, молодежных команд и фанатских сообществ.

"Для нас это сотрудничество — не просто партнерство, а союз единомышленников. Favbet разделяет наши ценности, верит в развитие клуба и готов инвестировать в будущее. Мы начали новый сезон вместе с нашим новым партнером — с победы. Верим, что впереди еще больше ярких матчей и эмоций для наших болельщиков. С Колосом в сердце — вместе к новым победам!" — отметил генеральный директор ФК Колос Евгений Евсеев.

Прошлый сезон УПЛ Колос завершил на 10-м месте. В этом году подопечные Руслана Костышина намерены показать сильную игру и дать достойный бой более опытным командам чемпионата.

