"Один из лучших футболистов в сборной": Ребров похвалил лидера Шахтера

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением по поводу Георгий Судакова из Шахтера.

Ребров отметил, что игра украинца изменилась после прихода Арда Турана.

"Позиция Судакова на поле изменилась. Я вижу, какие требования есть у Турана к этой позиции и Георгий действительно такой игрок, который будет выполнять задачи тренера. Пока он играет по-другому, к сожалению, не забивает, но по-прежнему отдает все силы ради команды.

Судаков очень многое делает для Шахтера, если посмотреть на его пробег, его интенсивность, то это один из лучших игроков сборной Украины. У всех очень большие ожидания от этого игрока, поскольку пишут о том, что его хотят многие клубы за 30-40 млн евро. Все ожидают, что он должен летать по полю, но не все соперники дают ему сыграть так, как он может", - сказал Ребров для УПЛ ТВ.

В нынешнем сезоне Судаков провел шесть матчей во всех турнирах, голевыми действиями не отличался.

