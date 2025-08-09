iSport.ua
"Один из лучших футболистов в сборной": Ребров похвалил лидера Шахтера

Наставник национальной команды увидел изменения в игре Судакова.
Сегодня, 13:15
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением по поводу Георгий Судакова из Шахтера.

Ребров отметил, что игра украинца изменилась после прихода Арда Турана.

"Позиция Судакова на поле изменилась. Я вижу, какие требования есть у Турана к этой позиции и Георгий действительно такой игрок, который будет выполнять задачи тренера. Пока он играет по-другому, к сожалению, не забивает, но по-прежнему отдает все силы ради команды.

Судаков очень многое делает для Шахтера, если посмотреть на его пробег, его интенсивность, то это один из лучших игроков сборной Украины. У всех очень большие ожидания от этого игрока, поскольку пишут о том, что его хотят многие клубы за 30-40 млн евро. Все ожидают, что он должен летать по полю, но не все соперники дают ему сыграть так, как он может", - сказал Ребров для УПЛ ТВ.

В нынешнем сезоне Судаков провел шесть матчей во всех турнирах, голевыми действиями не отличался.

