Ребров оценил потенциальный переход Забарного в ПСЖ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о вероятном переходе Ильи Забарного из Борнмута в ПСЖ.

Специалист считает, что украинец сделает шаг вперед, хоть и уровень футбола во Франции ниже, чем в Англии.

"Я очень рад. Во-первых, для Украины это очень большое событие. Игрок национальной сборной Украины может играть за команду, которая в этом году выиграла Лигу чемпионов. Я думаю, что это очень сильная и большая команда.

Борнмут в АПЛ никогда не является фаворитом. Они, я считаю, добились всего за счет своей работы, за счет командного труда, и Илья был очень важным игроком в этой команде – я не знаю, был или есть. Но ПСЖ играет по-другому.

ПСЖ – это фаворит в чемпионате. Если ПСЖ не выиграет чемпионат – это какая-то катастрофа. Наверное, нагрузка в обороне в этой команде немножко ниже, но я уверен, что для Украины, для самого Ильи это очень большой шаг вперед.

Я думаю, это команда, где может осуществиться его мечта, где он может конкурировать с топ-командами Европы и, наверное, конкурировать и пытаться выиграть Лигу чемпионов", - сказал Ребров для УПЛ ТВ.

