iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ребров оценил потенциальный переход Забарного в ПСЖ

Наставник высказался о перспективах украинца во Франции.
Сегодня, 09:05       Автор: Митя Шитко
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о вероятном переходе Ильи Забарного из Борнмута в ПСЖ.

Специалист считает, что украинец сделает шаг вперед, хоть и уровень футбола во Франции ниже, чем в Англии.

Читай также: ПСЖ окончательно согласовал трансфер Забарного

"Я очень рад. Во-первых, для Украины это очень большое событие. Игрок национальной сборной Украины может играть за команду, которая в этом году выиграла Лигу чемпионов. Я думаю, что это очень сильная и большая команда.

Борнмут в АПЛ никогда не является фаворитом. Они, я считаю, добились всего за счет своей работы, за счет командного труда, и Илья был очень важным игроком в этой команде – я не знаю, был или есть. Но ПСЖ играет по-другому.

ПСЖ – это фаворит в чемпионате. Если ПСЖ не выиграет чемпионат – это какая-то катастрофа. Наверное, нагрузка в обороне в этой команде немножко ниже, но я уверен, что для Украины, для самого Ильи это очень большой шаг вперед.

Я думаю, это команда, где может осуществиться его мечта, где он может конкурировать с топ-командами Европы и, наверное, конкурировать и пытаться выиграть Лигу чемпионов", - сказал Ребров для УПЛ ТВ.

Ранее Ребров назвал футболиста Динамо, который может быть вызван в сборную.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ливерпуль и Тоттенхэм готовы перехватить цель МЮ Ливерпуль и Тоттенхэм готовы перехватить цель МЮ
Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Цинциннати Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Цинциннати
Беллью оценил шансы Итаумы против Усика Беллью оценил шансы Итаумы против Усика
Галатасарай форсировал переговоры по легенде АПЛ Галатасарай форсировал переговоры по легенде АПЛ

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс - Металлист 1925, матчи в Первой и Второй лиге Украины
просмотров

Последние новости

Европа11:57
Ливерпуль и Тоттенхэм готовы перехватить цель МЮ
Теннис11:50
Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Цинциннати
Бокс11:30
Беллью оценил шансы Итаумы против Усика
Европа11:05
Галатасарай форсировал переговоры по легенде АПЛ
Теннис11:00
Свитолина узнала первую соперницу на турнире в Цинциннати
Украина10:44
УПЛ: Кривбасс примет Металлист 1925, ЛНЗ встретится с Эпицентром
Украина10:40
"Показывает очень высокую интенсивность игры": Ребров похвалил игрока Шахтера
НБА10:30
НБА начнет новый сезон с дерби Калифорнии
Лига Чемпионов10:16
Ребров сделал прогноз на ответный матч Динамо - Пафос
Европа09:52
Реал отдал основной номер наследнику Роналдо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK