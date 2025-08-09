iSport.ua
Ребров назвал футболиста Динамо, который может быть вызван в сборную

Тренер сборной следит за молодым защитником.
Сегодня, 07:26       Автор: Митя Шитко
Тарас Михавко / ФК Динамо Киев
Тарас Михавко / ФК Динамо Киев

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о перспективах защитника Динамо Тараса Михавко.

По словам Реброва, у Тараса есть шансы попасть в первую команды страны.

Читай также: Динамо разгромило Рух в УПЛ

"Помню, как он еще играл за U-19. Я очень много общаюсь с тренерами сборных, и они всегда говорят, что этот игрок отдаст максимум на поле. Мы видим его желание, он даже играл левого защитника.

Я видел в U-19 его лидерские качества. Он действительно был лидером, даже левым защитником шел в атаку, он не боится никаких единоборств.

Действительно, этот игрок был очень важен для U-19, на Евро U-21, и я уверен, что у этого игрока, если он будет так прогрессировать, есть будущее в первой сборной", - сказал Ребров для УПЛ ТВ.

Ранее президент Динамо отреагировал на слухи о 15-миллионном предложении по защитнику команды.

