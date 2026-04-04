УАФ запретила Буковине играть с Динамо в Черновцах

Проведет полуфинал Кубка Украины на нейтральном поле.
4 апреля, 13:11       Автор: Валентина Чорноштан
Стадион Буковина / Getty Images
В скором времени должен состояться полуфинал Кубка Украины, однако одна из команд потеряла право провести матч на своей арене.

Речь идет о паре Динамо – Буковина: команда из Черновцов не проведет игру на родном стадионе - причина в том, что арена не соответствует стандартам УАФ и УПЛ.

"Есть официальный отказ от УАФ, что матч не состоится в Черновцах. На следующей неделе станет известно, где именно проведем матч. Вариантов два Львов или Тернополь. Главной проблемой стадиона в Черновцах сейчас является освещение поля", — сказал директор Буковины Игорь Наболотный.

Первый полуфинальный матч пройдет 22 апреля в 17:00 по киевскому времени. В настоящее время Буковина возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея в активе 54 балла.

К слову, Полтава с нереальным камбэком вырвала ничью у Александрии.

Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору
