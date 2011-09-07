iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рыбка: &quot;Игра верхом — козырь Волыни&quot;

2011 г., 7 сентября, 18:34
"Думаю, для нас в этой игре будут опасными именно стандартные положения, ведь Волынь подобрана из рослых игроков, которые очень любят верховые передачи, - считает голкипер Шахтера Александр Рыбка. - Тренер пытается сделать так, чтобы они играли ниже, но высота – это их козырь. Будем стараться не допускать ошибок и не давать сопернику даже возможности создать опасную для нас ситуацию, нейтрализовать все их выпады", - обещает вратарь.
 
"Мы в каждом матче стараемся выложиться максимально. Тренер и президент требуют, чтобы мы всегда показывали хорошую игру, поэтому будем делать все, что в наших силах", - отметил Рыбка.
 
"Чтобы футболист был готов к игре, он должен тренироваться. Я не сижу без дела, а работаю и в Донецке, и во время сборов, поэтому, думаю, проблем не будет", - добавил страж ворот чемпиона.
 
Напомним, Волынь встретится с Шахтером 9 сентября в Донецке.

Статьи по теме

Барселоне разрешили провести матч Лиги чемпионов на обновленном Камп Ноу Барселоне разрешили провести матч Лиги чемпионов на обновленном Камп Ноу
Роналду поужинал в Белом доме с Трампом Роналду поужинал в Белом доме с Трампом
Определились все участники межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026 Определились все участники межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026
Чемпионат мира-2026: Панама, Кюрасао и Гаити пополнили состав участников Чемпионат мира-2026: Панама, Кюрасао и Гаити пополнили состав участников

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

Европа11:31
Барселоне разрешили провести матч Лиги чемпионов на обновленном Камп Ноу
Другие страны10:59
Роналду поужинал в Белом доме с Трампом
ЧМ-202610:32
Определились все участники межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026
ЧМ-202609:55
Чемпионат мира-2026: Панама, Кюрасао и Гаити пополнили состав участников
ЧМ-202609:44
Три сборные из Северной и Центральной Америки оформили выход на ЧМ-2026
НБА08:59
НБА: Юта с Михайлюком уступила Лейкерс, Бостон победил Бруклин
НХЛ08:22
НХЛ: Вегас одолел Рейнджерс, Тампа обыграла Нью-Джерси, победы Торонто и Виннипега
Бокс07:35
"Следующего в очереди нет": Президент WBC высказался о защите титулов Усиком
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Румыния и Уэльс разгромили своих соперников, Шотландия пробилась на мундиаль
ЧМ-202600:02
Украина попала в первую корзину для жеребьевки плей-офф ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK