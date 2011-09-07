"Думаю, для нас в этой игре будут опасными именно стандартные положения, ведь Волынь подобрана из рослых игроков, которые очень любят верховые передачи, - считает голкипер Шахтера Александр Рыбка. - Тренер пытается сделать так, чтобы они играли ниже, но высота – это их козырь. Будем стараться не допускать ошибок и не давать сопернику даже возможности создать опасную для нас ситуацию, нейтрализовать все их выпады", - обещает вратарь.

"Мы в каждом матче стараемся выложиться максимально. Тренер и президент требуют, чтобы мы всегда показывали хорошую игру, поэтому будем делать все, что в наших силах", - отметил Рыбка.

"Чтобы футболист был готов к игре, он должен тренироваться. Я не сижу без дела, а работаю и в Донецке, и во время сборов, поэтому, думаю, проблем не будет", - добавил страж ворот чемпиона.

Напомним, Волынь встретится с Шахтером 9 сентября в Донецке.