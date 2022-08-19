Динамо определилось, где проведет первый матч нового сезона УПЛ

Киевский клуб стартует в чемпионате Украины домашним поединком с Днепром-1.

Киевское Динамо в первом матче нового сезона украинской Премьер-лиги встретится на своем поле с Днепром-1.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", поединок второго тура УПЛ состоится в воскресенье, 28 августа, во Львове на стадионе Львов Арена, начало - в 17:00.

Матчи первого тура чемпионата Украины, в которых Динамо должно было сыграть на выезде с Ингульцом, а Днепр-1 - дома с Александрией, были перенесены из-за участия украинских клубов в квалификации еврокубков.

Напомним, что ответный матч плей-офф отбора Лиги чемпионов Бенфика - Динамо состоится во вторник, 23 августа, в Лиссабоне. Начало встречи - в 22:00 по Киеву. В первом поединке Динамо проиграло со счетом 0:2.

Днепр-1 ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с АЕКом проведет в четверг, 25 августа, в Ларнаке. Начало - в 19:00 по киевскому времени. В первой встрече Днепр-1 уступил 1:2.