Александрия в голевом матче обыграла Ингулец
Команды провели результативный поединок.
В четверг, 25 августа, в рамках стартового тура чемпионата Украины встречались Ингулец и Александрия.
В первом тайме Рыбалка реализовал пенальти на 22-й минуте, выведя свою команду вперед. Уже на старте второго тайма Цуриков увеличил преимущество Александрии.
В средине второго тайма Ингулец увеличил свое давление, что привело к одному голу, автором которого стал Кучеренко.
Ингулец пытался уйти от поражения до конца встречи, однако реализовать свои моменты так и не сумел.
Во втором туре Ингулец сыграет с Металлистом, Александрия - с Минаем.
Ингулец - Александрия 1:2
Голы: Кучеренко, 61 - Рыбалка, 22 (пен.), Цуренко, 49
Предупреждения: Близниченко - Кобзарь, Третяков, Демченко, Рыбалка