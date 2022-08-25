Александрия в голевом матче обыграла Ингулец

В четверг, 25 августа, в рамках стартового тура чемпионата Украины встречались Ингулец и Александрия.

В первом тайме Рыбалка реализовал пенальти на 22-й минуте, выведя свою команду вперед. Уже на старте второго тайма Цуриков увеличил преимущество Александрии.

В средине второго тайма Ингулец увеличил свое давление, что привело к одному голу, автором которого стал Кучеренко.

Ингулец пытался уйти от поражения до конца встречи, однако реализовать свои моменты так и не сумел.

Во втором туре Ингулец сыграет с Металлистом, Александрия - с Минаем.

Ингулец - Александрия 1:2

Голы: Кучеренко, 61 - Рыбалка, 22 (пен.), Цуренко, 49

Предупреждения: Близниченко - Кобзарь, Третяков, Демченко, Рыбалка