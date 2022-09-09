Луческу провел 650 матчей во главе Шахтера и Динамо

Поединок Лиги Европы с Фенербахче стал юбилейным для нынешнего наставника киевлян.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче (1:2) стал для главного тренера Динамо Мирчи Луческу 650-м во главе украинских клубов.

Румынский специалист с 2004 по 2016 год возглавлял Шахтер, а с 2020 года работает с Динамо.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, Луческу провел с донецкой командой 572 матча, а динамовцами руководил в 78 поединках.

Баланс всех 650 игр 77-летнего специалиста: 440 побед, 103 ничьих и 107 поражений.

Больше Луческу матчей во всех турнирах провел только Мирон Маркевич - 792 поединка.

Напомним, что Динамо потерпело первое поражение в истории противостояния с Фенербахче.