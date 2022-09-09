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Луческу - о матче с Фенербахче: Сегодня на поле была коррида

Румынский специалист кратко прокомментировал встречу с турецкой командой.
Сегодня, 08:18
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images
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Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказался о матче с Фенербахче (1:2) в Лиге Европы.

"Сегодня на поле была коррида. Вы знаете, что такое коррида? Лучше не проводить эту пресс-конференцию.

У нас один игрок в больнице. У нашего голкипера повреждено колено. Еще у одного игрока – отравление. Мне пришлось выпускать игрока защитного плана на позицию центрфорварда. Это был не футбол.

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На европейском уровне так не играют. Очень много нарушений правил со стороны Фенербахче. А также симуляций. Очень агрессивный матч", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, во втором туре Лиги Европы Динамо встретится с АЕКом. Матч состоится 15 сентября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Динамо Киев Мирча Луческу
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