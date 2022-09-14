Украинский клуб возвращается на родной стадион после 5-летнего перерыва
Ровненский Верес следующий матч проведет на Авангарде.
Футбольный клуб Верес Ровно сообщил, что матч пятого тура чемпионата Украины против Руха состоится на стадионе Авангард.
Это первый матч команды на родном стадионе в Ровно после более чем пятилетнего перерыва, связанного с реконструкцией арены.
Последний матч Вереса на Авангарде состоялся еще 27 мая 2017 года, когда они матче Первой лиги сыграли вничью с черкасским Днепром 0:0.
Напомним, что из-за полномасштабного военного наступления российских оккупантов, все матчи чемпионата Украины проходят без зрителей на трибунах.
В предыдущем матче УПЛ Верес минимально обыграл Кривбасс.