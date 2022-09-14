Украинский клуб возвращается на родной стадион после 5-летнего перерыва

Футбольный клуб Верес Ровно сообщил, что матч пятого тура чемпионата Украины против Руха состоится на стадионе Авангард.

Это первый матч команды на родном стадионе в Ровно после более чем пятилетнего перерыва, связанного с реконструкцией арены.

Последний матч Вереса на Авангарде состоялся еще 27 мая 2017 года, когда они матче Первой лиги сыграли вничью с черкасским Днепром 0:0.

Напомним, что из-за полномасштабного военного наступления российских оккупантов, все матчи чемпионата Украины проходят без зрителей на трибунах.

В предыдущем матче УПЛ Верес минимально обыграл Кривбасс.