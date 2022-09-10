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Верес минимально обыграл Кривбасс

Пока что команда Юрия Вернидуба не может не только победить, но еще и забить.
Сегодня, 17:40
Кривбасс - Верес / ФК Верес
Кривбасс - Верес / ФК Верес
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В субботу, 10 сентября, программу четвертого тура Украинской Премьер-лиги продолжили Кривбасс и Верес. Победу в поединке праздновал коллектив из Ровно со счетом 1:0.

Единственный гол, который и решил исход встречи состоялся в первом тайме, когда Виталий Дахновский реализовал передачу от Николая Гайдучика.

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Данная победа позволила команде Юрия Вирта подняться на второе место в таблице, сравнявшись по очкам с лидером луганской Зарей. Кривбасс же остается как без побед, так и без забитых голов, сумев заработать лишь одно очко.

Кривабсс - Верес 0:1
Гол: Дахновский, 28.

Кривбасс: Клищук - Татарков (Семотюк, 83), Вернидуб, Стецков, Якимець - Хомченовский (Кораблин, 36), Семенов - Шевченко (Понедельник, 46), Волошин (Задерака, 82) - Хобленко, Устименко.

Верес: Когут - Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич (Квасный, 75) - Клец, Кучеров (Курко, 90) — Дахновский (В. Шарай, 75), Лебеденко (С. Шарай, 90), Г. Пасич — Гайдучик (Сергийчук, 71).

Предупреждения: Вернидуб, Татарков, Стецков - Вовченко, Дахновский, Сергийчук.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ кривбасс верес ровно
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