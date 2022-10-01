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Вице-президент Кривбасса высказался о будущем Вернидуба на посту тренера

Представитель руководства клуба оценил перспективы специалиста во главе команды.
Сегодня, 10:57
Юрий Вернидуб / fckryvbas.com
Юрий Вернидуб / fckryvbas.com
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Вице-президент Кривбасса Артем Гагарин опроверг слухи о том, что главный тренер команды Юрий Вернидуб может быть уволен в случае поражения от Зари в ближайшем матче чемпионата Украины.

"Каждый раз, читая что-то подобное, понимаю, что наверняка не стоит реагировать. Хотя, если это человек написал, и не один, значит, у общества есть запрос. Может, мы где-то в информационном поле недорабатываем? Поэтому, я все-таки отвечу!

Это точно не последний матч Вернидуба! Никто в Кривбассе даже гипотетически не рассматривает игру с Зарей в этом контексте. Это просто очередной поединок чемпионата, очередной шаг на нашем длинном пути.

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Сейчас есть полное доверие к Юрию Николаевичу со стороны руководства клуба, полное понимание, что мы делаем, куда двигаемся, как развиваемся и каких целей мы хотим достичь. Эти цели не изменялись - мы строим новый футбольный клуб Кривбасс. Несмотря на все трудности!" - написал Гагарин в своем Instagram.

Напомним, что Кривбасс после четырех сыгранных матчей занимает 15-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав всего одно очко. При этом криворожская команда остается единственной, которая еще не забивала в нынешнем чемпионате.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига
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