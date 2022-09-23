Кривбасс оформил трансфер новичка из Кот-д'ивуара
Криворожский клуб усилил линию полузащиты.
Криворожский Кривбасс подписал новичка из Кот-д'ивуара Жана-Мореля По.
Официально клуб не объявлял о сделке, однако 25-летний футболист уже заявлен на текущий сезон чемпионата Украины по футболу.
Отметим, что Жан-Морель последние сезоны выступал в Беларуси за Торпедо, Неман и Динамо Минск. На счету вингера два матча за сборную Кот-д'Ивуара.
Ранее сообщалось, что Днепр-1 подписал двух легионеров из Бразилии.