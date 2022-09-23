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Футбол

Днепр-1 подписал двух легионеров из Бразилии

Новички заявлены на текущий сезон УПЛ.
Сегодня, 09:36
Гомес Феррейра Габриэль
Гомес Феррейра Габриэль
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Днепр-1 в последний день трансферного окна заявил двух бразильцев на текущий сезон чемпионата Украины.

Украинский клуб оформил трансферы Гомеса Феррейры Габриэля и Гомеса Де Соузы Лимы Алмейды. Оба футболиста уже появились в заявке клуба на сайте УПЛ.

Как отмечают СМИ, Габриель уже за короткое время произвел впечатление на команду, тренируясь с ней. Что касается Алмейды, то, вероятно, он будет выступать за U-19.

Ранее сообщалось, что в Украине закрылось летнее трансферное окно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ Днепр-1
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