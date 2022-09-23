В Украине закрылось летнее трансферное окно

Клубы закончили формировать свои составы на основе трансферов.

Вчера, 22 сентября, в Украине был последний день летнего трансферного окна.

Команды успели оформить несколько громких трансферов, включая возвращение Шахова в Украину, подписание Динамо легионера и усиление "горняками" в центр поля.

Таким образом, клубы оформили ряд полноценных трансферов и арендных соглашений на нынешний сезон.

Начиная с сегодняшнего дня, клубы и далее могут проводить трансферную кампанию, но могут подписывать и вносить в заявку только тех футболистов, которые пребывают в статусе свободных агентов.

На ISPORT доступно расписание и результаты матчей чемпионата Украины.