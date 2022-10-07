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Колос на своем поле не сумел одолеть Ингулец

Клубы разошлись миром, не забив при этом голов.
Сегодня, 18:53
Колос - Ингулец / УПЛ
Колос - Ингулец / УПЛ
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В пятницу, 7 октября, в рамках 6 тура УПЛ Колос встречался с Ингульцем. Матч завершился вничью со светом 0:0.

За 90 минут команды не смогли выявить сильнейшего. Колос больше владел мячом, однако реализовать свое преимущество не сумел, так как Ингулец продемонстрировал хорошую игру в обороне.

После 6 туров УПЛ Колос занимает 3 место с 11 очками, а Ингулец идет на 14 строчке, набрав 3 балла.

Колос - Ингулец 0:0

Колос: Волынец – Черноморец, Чоботенко, Новак, Зозуля – Ориховский, Милько – Мякушко, Смирный (Ильин, 64), Болбат (Попов, 65) – Безбородько (Лысенко, 79).

Ингулец: Кучер – Смоляков (Кравчук, 71), Ченбай, Павлов, Нагиев (Ситало, 46) – Сакив, Кучеренко – Сидоренко, Кухарук (Клименко, 77), Одарюк (Марусич, 78) – Запорожец.

Предупреждения: Черноморец, 44, Ориховский, 66, Зозуля, 67, Лысенко, 81 – Ченбай, 57, Сакив, 67, Кухарук, 74

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Ингулец Колос
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