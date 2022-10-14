Минай и Верес разошлись миром

Команды не смогли выявить между собой сильнейшего.

В пятницу, 14 октября, в рамках 7 тура УПЛ Минай принимал Верес. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

На забитый мяч Виталия Дахновского хозяева смогли ответить голом Олега Вишневского на 64-й минуте встречи.

В самой концовке матча хавбек гостевой команды Геннадий Пасич заработал удаление, однако это никак не смогло повлиять на итоговый результат.

После 7 туров Минай идет на 11 месте с 6 очками, а Верес занимает 4 строчку, набрав 11 баллов.

Минай - Верес 1:1

Голы: Вишневский, 64 - Дахновский, 5

Минай: Бандура – Трубочкин (Дмитрук, 89), Немчанинов, Горин (Чуев, 81), Гончар – Витенчук, Хахлев – Кулиев (Рогозинский, 60), Твердохлеб, Воробчак – Вишневский (Коломоец, 81).

Верес: Когут – Е. Пасич, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров, Клец – Г. Пасич, С. Шарай (Лебеденко, 71), Дахновский (В. Шарай, 75) – Гайдучик (Сергийчук, 70).

Предупреждения: Горин, 47, Гончар, 84, Витенчук, 90+3 – Шарай, 24, Дахновский, 73, Пасич, 82, Пасич, 83

Удаление: Пасич, 90+5