Динамо - Ворскла: где смотреть матч 23.10.2022 чемпионата Украины

Команды встретятся в матче девятого тура чемпионата Украины-2022/23. Узнайте, где смотреть данный поединок, а также место и время его проведения.

В воскресенье, 23 октября, в рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится матч, в котором киевское Динамо будет принимать в гостях полтавскую Ворсклу.

Оба коллектива проводят первую часть сезона далеко не так, как они себе это представляли.

Киевляне за шесть игр чемпионата набрали всего девять очков. Но даже это не сравнится с тем, что происходит с ними в Лиге Европы. В еврокубке полный провал: четыре поражения и ноль очков, как и шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

"Зелено-белые" все никак не привыкнут к тактическим наставлениям нового тренера Виктора Скрипника. Полтавчане идут возле зоны вылета с семью очками в активе, сыграв на два матча больше Динамо. В квалификации Лиги конференций Ворскла в двухматчевом противостоянии уступила шведскому АИКу.

Где смотреть матч Динамо - Ворскла

Один из главных поединков девятого тура чемпионата Украины Динамо - Ворскла будет транслироваться на телеканале 2+2 - трансляторе всех домашних матчей столичного клуба в УПЛ.

Также возможно, что показ встречи будет осуществляться на канале Football Hub в YouTube.

Где состоится матч Динамо - Ворскла

Противостояние Динамо и Ворсклы состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый свисток поединка запланирован на 13:00 по киевскому времени. Однако в связи с нестабильной ситуацией в столице Украины время, а может быть и дата, могут быть изменены.

Напомним, что из-за войны, которую начала РФ на территории нашего государства, по несколько раз в день звучит воздушная тревога. По этой причине уже достаточное количество матчей чемпионата приостанавливались, а команды вместе с судьями уходили в бомбоубежища.

В прошлом сезоне Динамо и Ворскла успели провести только игру первого круга. Тогда в матче четырнадцатого тура УПЛ полтавчане на выезде оказались сильнее, обыграв "бело-синих" со счетом 2:1.

К концу игры команда тогда еще Юрия Максимова вела 2:0 и лишь после удаления в составе гостей киевляне сумели забить свой единственный гол, который состоялся только в добавленное арбитром время.

В предыдущем туре УПЛ оба коллектива потерпели поражение. Ворскла с минимальным счетом уступила Руху, а Динамо в самом принципиальном поединке первого круга проиграло Шахтеру со счетом 1:3, при этом потеряв Илью Забарного, который был удален.