Александрия - Львов 2:0: обзор матча и результат игры 22.10.2022

В субботу, 22 октября, в Киеве на НСК Олимпийский состоялся матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между Александрией и Львовом. Победу праздновали номинальные хозяева со счетом 2:0.

Слегка курьезным голом в раздевалку отметился Владислав Калитвинцев: хавбек делал подачу с угла штрафной соперника, но мяч, так никого и не коснувшись, залетел в дальний угол ворот львовян.

А в середине второго тайма прекрасный удар в верхнюю "девятку" удался Андрею Цурикову, который установил окончательный счет матча.

Александрия - Львов 2:0

Голы: Калитвинцев, 45+2, Цуриков, 67.

Александрия: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Мельник, Цуриков - Рыбалка (Ковалец, 72), Демченко, Дрышлюк - Калитвинцев (Шулянский, 84), Кожушко (Кобзарь, 72), Третьяков (Скорко, 90).

Львов: Ильющенков - Никитюк, Муравский, Мильченко - Васильев, Грисьо, Шишка (Крушинский, 52), Бойко (Мышенко, 52), Полегенько - Ныч (Михайлов, 69), Бугай.

Предупреждение: Дрышлюк - Никитюк.