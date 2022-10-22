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Александрия - Львов 2:0: обзор матча и результат игры 22.10.2022

Команда Юрия Гуры завоевала третью победу подряд в чемпионате Украины.
Сегодня, 17:10
Александрия / ФК Александрия
Александрия / ФК Александрия
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В субботу, 22 октября, в Киеве на НСК Олимпийский состоялся матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между Александрией и Львовом. Победу праздновали номинальные хозяева со счетом 2:0.

Слегка курьезным голом в раздевалку отметился Владислав Калитвинцев: хавбек делал подачу с угла штрафной соперника, но мяч, так никого и не коснувшись, залетел в дальний угол ворот львовян.

А в середине второго тайма прекрасный удар в верхнюю "девятку" удался Андрею Цурикову, который установил окончательный счет матча.

Александрия - Львов 2:0
Голы: Калитвинцев, 45+2, Цуриков, 67.

Александрия: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Мельник, Цуриков - Рыбалка (Ковалец, 72), Демченко, Дрышлюк - Калитвинцев (Шулянский, 84), Кожушко (Кобзарь, 72), Третьяков (Скорко, 90).

Львов: Ильющенков - Никитюк, Муравский, Мильченко - Васильев, Грисьо, Шишка (Крушинский, 52), Бойко (Мышенко, 52), Полегенько - Ныч (Михайлов, 69), Бугай.

Предупреждение: Дрышлюк - Никитюк.

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