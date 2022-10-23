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Футбол

Эдмар стал и.о. главного тренера Металлист 1925

Бывшему футболисту сборной Украины будет помогать знаковый экс-игрок УПЛ.
Сегодня, 11:38
Эдмар и Голодюк / Металлист 1925
Эдмар и Голодюк / Металлист 1925
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Официальный сайт Металлист 1925 накануне сообщил о том, что команду покинул тренерский штаб о главе с Валерием Кривенцовым.

Заменить его был призван бывший игрок сборной Украины - Эдмар. Экс-бразилец буде занимать должность исполняющего обязанности гланого тренера.

Ассистентом легенды украинского футбола станет друга знаковая личность для УПЛ - легенда львовских Карпат Олег Голодюк.

Молодые специалисты будут руководить командой в матче проти Руха, к которому они её и готовили. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Металлист 1925
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