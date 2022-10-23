Эдмар стал и.о. главного тренера Металлист 1925

Официальный сайт Металлист 1925 накануне сообщил о том, что команду покинул тренерский штаб о главе с Валерием Кривенцовым.

Заменить его был призван бывший игрок сборной Украины - Эдмар. Экс-бразилец буде занимать должность исполняющего обязанности гланого тренера.

Ассистентом легенды украинского футбола станет друга знаковая личность для УПЛ - легенда львовских Карпат Олег Голодюк.

Молодые специалисты будут руководить командой в матче проти Руха, к которому они её и готовили.