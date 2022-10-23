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Металлист - Днепр-1 0:1: обзор матча и результат игры 23.10.2022

Днепровская команда продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ.
Сегодня, 15:10
Днепр-1 обыграл Металлист / УПЛ
Днепр-1 обыграл Металлист / УПЛ
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В воскресенье, 23 октября, Металлист в Ужгороде на стадионе Авангард принимал Днепр-1 в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Александра Кучера под конец поединка сумели вырвать минимальную победу, сохранив лидерство в чемпионате.

Единственный гол в поединке на 85-й минуте забил вышедший на замену Игорь Когут. Хозяева поля завершали матч в меньшинстве после удаления Даниила Кныша.

На данный момент Днепр-1 с 22 очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Шахтер на три балла, но у донецкой команды есть игра в запасе. Металлист, имея в своем активе 13 пунктов, занимает шестое место.

Статистика матча Металлист - Днепр-1 9-го тура чемпионата Украины

Металлист - Днепр-1 0:1

Гол: Когут, 85

Владение мячом: 50% - 50%

Удары (в створ): 3(2) - 11(4)

Атаки: 51 - 73

Металлист: Костик, Шопин, Мизюк, Федорив (Порох, 46), Каплиенко (Клименчук, 46), Чайковский (Багачинский, 83), Танковский (Чидомере, 64), Панасенко (Демченко, 59), Подлепенец, Кныш, Прядун.

Днепр-1: Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк, Горбунов (Назаренко, 46), Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк (Когут, 54), Танчик (Кононов, 83), Довбик.

Предупреждения: Танковский, 40, Демченко, 67, Чидомере, 77 - Бабенко, 52, Сарапий, 76, Кононов 88, Когут, 90+1

Удаление: Кныш, 89

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