Металлист - Днепр-1 0:1: обзор матча и результат игры 23.10.2022
В воскресенье, 23 октября, Металлист в Ужгороде на стадионе Авангард принимал Днепр-1 в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.
Подопечные Александра Кучера под конец поединка сумели вырвать минимальную победу, сохранив лидерство в чемпионате.
Единственный гол в поединке на 85-й минуте забил вышедший на замену Игорь Когут. Хозяева поля завершали матч в меньшинстве после удаления Даниила Кныша.
На данный момент Днепр-1 с 22 очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Шахтер на три балла, но у донецкой команды есть игра в запасе. Металлист, имея в своем активе 13 пунктов, занимает шестое место.
Статистика матча Металлист - Днепр-1 9-го тура чемпионата Украины
Металлист - Днепр-1 0:1
Гол: Когут, 85
Владение мячом: 50% - 50%
Удары (в створ): 3(2) - 11(4)
Атаки: 51 - 73
Металлист: Костик, Шопин, Мизюк, Федорив (Порох, 46), Каплиенко (Клименчук, 46), Чайковский (Багачинский, 83), Танковский (Чидомере, 64), Панасенко (Демченко, 59), Подлепенец, Кныш, Прядун.
Днепр-1: Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк, Горбунов (Назаренко, 46), Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк (Когут, 54), Танчик (Кононов, 83), Довбик.
Предупреждения: Танковский, 40, Демченко, 67, Чидомере, 77 - Бабенко, 52, Сарапий, 76, Кононов 88, Когут, 90+1
Удаление: Кныш, 89