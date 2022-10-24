Кривбасс - Ингулец 2:1: обзор матча и результат игры 24.10.2022

Подопечные Юрия Вернидуба наконец-то смогли завоевать три очка, заодно отправив на дно таблицы чемпионата своих оппонентов.

В понедельник, 24 октября, состоялся матч девятого тура УПЛ между Кривбассом и Ингульцом. Встреча завершилась победой криворожцев со счетом 2:1.

Эту игру команда Юрия Вернидуба проводила в специальной форме, приуроченной к 30-летнему юбилею клуба. Похоже, что это вдохновило команду на первую победу в чемпионате.

Особенно в этом постарался Роман Дебелко, который во втором тайме за несколько минут оформил дубль. Но это уже произошло в неравных составах, так как ранее с поля был удален Артем Смоляков.

Но даже в меньшинстве Ингулец сумел отыграть один мяч усилиями Даниила Кравчука.

Не обошлось в этом матче и без воздушной тревоги, которая прозвучала на 22-й минуте. В итоге игра была прервана на добрые полтора часа.

Победа позволила Кривбассу немного подняться в таблице, заняв 13-е место, а Ингулец отправился на самое дно - 16-я строчка.

Статистика матча Кривбасс - Ингулец 11-го тура УПЛ

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 7 - 2

Удары в створ: 2 - 2

Атаки: 89 - 105

Кривбасс - Ингулец 2:1

Голы: Дебелко, 72, 74 - Кравчук, 78

Кривбасс: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Семенов, Дибанго - Банада (Кораблин, 70), Капич, Хомченовский - Задерака (Микитишин, 46), Дебелко (Устименко, 90), Татарков.

Ингулец: Кучер - Сидоренко, Павлов, Ченбай, Сакив - Кучеренко - Запорожец (Близниченко, 85), Клименко, Кухарук (Одарюк, 69), Смоляков - Марусич (Кравчук, 70).

Предупреждения: Сарнавский - Смоляков, Запорожец, Сидоренко.

Удаление: Смоляков (грубая игра).