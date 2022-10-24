Кривбасс - Ингулец 2:1: обзор матча и результат игры 24.10.2022
В понедельник, 24 октября, состоялся матч девятого тура УПЛ между Кривбассом и Ингульцом. Встреча завершилась победой криворожцев со счетом 2:1.
Эту игру команда Юрия Вернидуба проводила в специальной форме, приуроченной к 30-летнему юбилею клуба. Похоже, что это вдохновило команду на первую победу в чемпионате.
Особенно в этом постарался Роман Дебелко, который во втором тайме за несколько минут оформил дубль. Но это уже произошло в неравных составах, так как ранее с поля был удален Артем Смоляков.
Но даже в меньшинстве Ингулец сумел отыграть один мяч усилиями Даниила Кравчука.
Не обошлось в этом матче и без воздушной тревоги, которая прозвучала на 22-й минуте. В итоге игра была прервана на добрые полтора часа.
Победа позволила Кривбассу немного подняться в таблице, заняв 13-е место, а Ингулец отправился на самое дно - 16-я строчка.
Статистика матча Кривбасс - Ингулец 11-го тура УПЛ
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 7 - 2
Удары в створ: 2 - 2
Атаки: 89 - 105
Кривбасс - Ингулец 2:1
Голы: Дебелко, 72, 74 - Кравчук, 78
Кривбасс: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Семенов, Дибанго - Банада (Кораблин, 70), Капич, Хомченовский - Задерака (Микитишин, 46), Дебелко (Устименко, 90), Татарков.
Ингулец: Кучер - Сидоренко, Павлов, Ченбай, Сакив - Кучеренко - Запорожец (Близниченко, 85), Клименко, Кухарук (Одарюк, 69), Смоляков - Марусич (Кравчук, 70).
Предупреждения: Сарнавский - Смоляков, Запорожец, Сидоренко.
Удаление: Смоляков (грубая игра).