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Кривбасс презентовал юбилейный комплект ретро-формы

Криворожский клуб посвятил новую экипировку своему прошлому.
Сегодня, 11:05
Кривбасс / fckryvbas.com
Кривбасс / fckryvbas.com
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Кривбасс представил юбилейный комплект ретро-формы, который посвящен возвращению в УПЛ.

В 1992 году криворожский клуб впервые сыграл в Высшей лиге Украины, а уже через 30 лет обновленный клуб вернутся в элиту украинского футболу.

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В честь юбилея Кривбасс сделал эксклюзивный вариант формы, который представлен в ретро-дизайне и с датой - 1992. 

"Эта форма – дань истории большого клуба и людям, которые ее творили. Кривой Рог – это мужество и железный характер. Кривой Рог – это невероятные люди. Кривой Рог – наш город, Кривой Рог – это мы", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что количество такой формы лимитировано.

Напомним, сегодня, 24 октября, Кривбасс сыграет с Ингульцом в рамках чемпионата Украины. Начало встречи - в 13:00.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс
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