Кривбасс презентовал юбилейный комплект ретро-формы

Кривбасс представил юбилейный комплект ретро-формы, который посвящен возвращению в УПЛ.

В 1992 году криворожский клуб впервые сыграл в Высшей лиге Украины, а уже через 30 лет обновленный клуб вернутся в элиту украинского футболу.

Читай также: "GO AWAY": киевский паб презентовал лимитированное пиво в честь будущей отставки Луческу

В честь юбилея Кривбасс сделал эксклюзивный вариант формы, который представлен в ретро-дизайне и с датой - 1992.

"Эта форма – дань истории большого клуба и людям, которые ее творили. Кривой Рог – это мужество и железный характер. Кривой Рог – это невероятные люди. Кривой Рог – наш город, Кривой Рог – это мы", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что количество такой формы лимитировано.

Напомним, сегодня, 24 октября, Кривбасс сыграет с Ингульцом в рамках чемпионата Украины. Начало встречи - в 13:00.