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Металлист не удержал победу над Львовом

Харьковский клуб упустил возможность набрать три очка.
Сегодня, 14:58
Львов и Металлист разошлись миром / УПЛ
Львов и Металлист разошлись миром / УПЛ
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В рамках десятого тура чемпионата Украины Львов принимал на своем поле Металлист.

Харьковский клуб открыл счет на девятой минуте благодаря голу Прядуна, который является одним из лучших бомбардиров лиги (шесть голов). Однако во втором тайме Максим стал антигероем, ведь заработал получил красную карточку.

В меньшинстве львовский коллектив создал несколько моментов, один из которых реализовал Ременяк. Благодаря голу Львов ушел от поражения.

В турнирной таблице чемпионата Украины Львов идет на 14-м месте, набрав шестое очко. Металлист располагается на пятой строчке, имея 14 баллов.

Львов - Металлист 1:1
Голы: Ременяк, 79 - Прядун, 9

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ металлист львов
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