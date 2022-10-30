"Поражение сбило нас с толку": Луческу назвал причину провальных результатов Динамо

Главный тренер Динамо Мирча Луческу после победы над Кривбассом (3:1) в матче чемпионата Украины проанализировал, почему до этого команда демонстрировала неудачные результаты.

По словам румынского специалиста, причиной спада стал вылет из квалификации Лиги чемпионов, который подкосил его подопечных психологически.

"Я просил игроков начать с чистого листа, забыв о еврокубковых играх и всех трудностях. В Лиге Европы у нас сильная группа: Фенербахче идет на первом месте в чемпионате, Ренн борется за вторую позицию. Но мы - профессионалы, и должны вернуться к игре, которую показывали, ведь от нас ждут результата и хорошей игры. Поэтому просил ребят переступить через проблемы и выглядеть сегодня иначе.

У нас были ошибки, связанные с логистикой: наверное, лучше было остаться в Лодзи и продолжать подготовку там, чтобы меньше переезжать. Мы играли на равных в проигранном матче с Бенфикой - сейчас эта команда демонстрирует очень высокий уровень и громит всех в чемпионате. Мы верили, что сможем одолеть Бенфику в квалификации Лиги чемпионов, и это поражение сбило нас с толку. Думаю, что наш спад в большой степени был связан именно с вылетом из Лиги чемпионов.

Хочется надеяться, что трудности останутся позади. Мы неплохо выглядели во всех играх, контролировали мяч. Но то, какие "подарки" мы делали соперникам в Лиге Европы, только прибавляли негатива. Допущенные ошибки били по команде психологически, приводили к отсутствию концентрации в игровых моментах. Тяжело справляться, когда ты ждешь поддержки и помощи, а получаешь лишь критику. Я просил игроков прислушиваться к моим оценкам, а не оценкам прессы", - цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что после ничьей 3:3 с кипрским АЕКом в пятом туре группового этапа Лиги Европы Динамо потеряло все шансы на выход даже в плей-офф Лиги конференций.