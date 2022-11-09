Шахтер на выезде без проблем обыграл Верес

Донецкий клуб закрепился на второй строчке чемпионата Украины.

В среду, 9 ноября, в рамках 12-го тура УПЛ Верес принимал Шахтер. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

В первом тайме Михаил Мудрик реализовал 11-метровый, а во второй половине встречи Дмитрий Крыськив установил финальный счет на табло, отличившись с ассиста Тараса Степаненко.

После 12-том туров Верес идет на пятом месте с 17-ю баллами, а Шахтер занимает вторую строчку, набрав 26 очков.

Верес - Шахтер 0:2

Голы: Мудрик, 30 пен, Крыськив, 65

Верес: Когут – Е. Пасич, Вовченко, Мельник, Гагун – Кучеров, Клец (Курко, 78) – В. Шарай (М.Сергийчук, 70), С. Шарай (Лебеденко, 70), Дахновский – Гайдучик.

Шахтер: Пятов – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Бондарь (Козик, 88) – Степаненко (Назарина, 63) – Мудрик (Очеретько, 88), Судаков (Петряк, 63), Бондаренко, Криськив – Траоре (Сикан, 73)