Львов одержал победу в дерби, обыграв Рух
Львовское дерби выдалось богатым на события.
В рамках 12-го тура чемпионата Украины состоялось львовское дерби, в котором играли Львов и Рух.
На старте встречи хозяева вышли вперед благодаря голу Бугая. Уже в средине первого тайма Крушинский удвоил преимущество своей команды.
Второй тайм начался с того, что вингер Руха Богдан Бойчук был удален, получив две желтые карточки. Примечательно, что Богдан вышел на поле в первом тайме, заменив Энобахаре.
Несмотря на то, что Рух играл в меньшинстве, им удалось забить один гол, однако этого не хватило, чтобы избежать поражения.
В турнирной таблице УПЛ Львов поднялся на 12-е место, набрав девять очков. Рух же идет на десятом месте, имея 11 баллов.
Львов - Рух 2:1
Голы: Владислав Бугай 10, Борис Крушинский 32 - Таллес Бренер 49