Львов одержал победу в дерби, обыграв Рух

В рамках 12-го тура чемпионата Украины состоялось львовское дерби, в котором играли Львов и Рух.

На старте встречи хозяева вышли вперед благодаря голу Бугая. Уже в средине первого тайма Крушинский удвоил преимущество своей команды.

Второй тайм начался с того, что вингер Руха Богдан Бойчук был удален, получив две желтые карточки. Примечательно, что Богдан вышел на поле в первом тайме, заменив Энобахаре.

Несмотря на то, что Рух играл в меньшинстве, им удалось забить один гол, однако этого не хватило, чтобы избежать поражения.

В турнирной таблице УПЛ Львов поднялся на 12-е место, набрав девять очков. Рух же идет на десятом месте, имея 11 баллов.

Львов - Рух 2:1

Голы: Владислав Бугай 10, Борис Крушинский 32 - Таллес Бренер 49