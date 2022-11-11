Красников и Дедышин получили наказание за драку на матче УПЛ - клубы заплатят огромный штраф

запретщено И. Дедышину (Рух) посещать стадион во время выступлений клуба в течение пяти матчей УПЛ и обязала Рух уплатить обязательный денежный взнос в размере 250 000 грн. за ненадлежащее поведение официального лица клуба;

отстранила Е. Красникова (Днепр-1) от участия в соревнованиях на пять матчей УПЛ условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/2023 в УПЛ и обязал Днепр-1 уплатить обязательный денежный взнос в размере 250 000 грн за ненадлежащее поведение официального лица клуба;