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Красников и Дедышин получили наказание за драку на матче УПЛ - клубы заплатят огромный штраф

Функционеры отстранены от посещения игр чемпионата Украины.
Сегодня, 10:00
Евгений Красников / СК Днепр-1
Евгений Красников / СК Днепр-1

В рамках седьмого тура чемпионата Украины львовский Рух на своем поле принимал Днепр-1. Поединок завершился тяжелой победой днепровской команды - 3:2.

После финального свистка официальные представители клубов Игорь Дедышин и Евгений Красников устроили потасовку, в результате чего произошла драка.

КДК УАФ рассмотрел дело о ненадлежащей организации матча и потасовке между директорами. Организация постановила:

  • запретщено И. Дедышину (Рух) посещать стадион во время выступлений клуба в течение пяти матчей УПЛ и обязала Рух уплатить обязательный денежный взнос в размере 250 000 грн. за ненадлежащее поведение официального лица клуба;

  •  отстранила Е. Красникова (Днепр-1) от участия в соревнованиях на пять матчей УПЛ условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/2023 в УПЛ и обязал Днепр-1 уплатить обязательный денежный взнос в размере 250 000 грн за ненадлежащее поведение официального лица клуба;

  •  обязала Рух уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн. за ненадлежащую организацию матча.

Ранее сообщалось, что УПЛ объявила претендентов на звание лучшего главного тренера октября. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Рух

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