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УАФ: Пророссийские политики развернули против ассоциации заказное уголовное преследование

Организация подробно объяснила свою позицию в текущем деле.
Сегодня, 11:45
УАФ
УАФ

УАФ опубликовала заявление по поводу недавних инцидентов с вручением подозрения представителям ассоциации.

По заявлению организации, данные действия являются заказным делом со стороны пророссийских политиков.

"Украинская ассоциация футбола — единственная среди всех спортивных ассоциаций — подала иск в ЕСПЧ касательно возмещения украинскому футболу ущерба, нанесенного агрессором. Почти сразу после этого шага УАФ сама оказалась среди мишеней агрессии России в Украине. За активную антироссийскую позицию за требования исключить российские команды из соревнований УЕФА и состава ФИФА представители пророссийских сил в Украине развернули против ассоциации заказное уголовное преследование".

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"Что произошло

Уголовное производство, которое было зарегистрировано четыре года назад, вдруг превратилось в оружие против УАФ. Парадокс в том, что именно ассоциация инициировала расследование этого дела по факту растраты средств УЕФА через компанию «Ньюпорт Менеджмент». Именно ассоциация выявила и ликвидировала прозрачную схему распределения средств, действовавшую более 20 лет. Она все время контролировалась исключительно предыдущим руководством УАФ (тогда ФФУ), которое относится к пророссийской политической силе и находилось в тесных отношениях с главным российским представителем в Украине Виктором Медведчуком.

Подробности

Подозрения, которые представители УАФ получили в производстве, вообще не выдерживают критики.

  • Время их подписания не совпадает с физическими возможностями прокурора-подписанта, который, например, за два часа не мог добраться из Киева до украино-польской границы.
  • В них употребляются такие странные формулировки, как: «…документы подписаны неустановленным лицом от имени…»
  • Низку документов, на которых следствие основывает свое обвинение, якобы «было подписано» сотрудниками УАФ, хотя в этот период «подписанты» находились в заграничных командировках.
  • Имеются еще много других фальсификаций и манипуляций.

Реальная причина

Истинной причиной уголовного давления на руководство УАФ является попытка пророссийских политиков заставить ассоциацию прекратить борьбу против России, а также заблокировать процесс подготовки Украины к участию в роли организатора в чемпионате мира-2030.

Сегодня мы ожидаем появление новых деталей заказного преследования УАФ, а потому обещаем и вам порцию интересных комментариев по этому поводу", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что УАФ призвала исключить россию из ФИФА и УЕФА.

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