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Рух - Черноморец 2:2: обзор матча и результат игры 07.12.2022

Одесситы не смогли покинуть хону вылета.
Сегодня, 15:17
Рух - Черноморец / Рух Львов
Рух - Черноморец / Рух Львов

7 декабря состоялся матч между львовским Рухом и одесским Черноморцем в рамках перенесенного 14-го тура УПЛ. В матче-закрытии футбольного года в Украине обеим командам нужна была победа.

Матч начался с того, что команды пытались забрать себе инициативу, удавалось это каждой из команд, но лишь на время. Но к 35-й минуте счет уже был 0:2 в пользу гостей, которые просто смогли реализовать свои моменты, а затем просто стали играть на результат.

Но львовяне не собирались сдаваться и первая половина второго тайма прошла под их контролем, который и привел к голу. Разницу убавил Рунич красивым ударом. Тогда уже Черноморец вернулся к игре, но хозяевам удалось спасти хотя бы одно очко. На 84-й минуте Карабин удачно замкнул прострел с правого края.

Статистика матча Рух - Черноморец 14-го тура чемпионата Украины

Рух – Черноморец 2:2
Голы: Рунич, 62, Карабин, 84 – Юсов, 25, 35

Владение мячом: 50% – 50%
Удары (в ворота): 10(5) - 7(4)
Атаки: 119 - 75

Рух: Ледий – Любовь, Роман, Мисик, Сапуга – Длинный, Подгурский (Холод, 46), Таллес, Альваренга (Рунич, 54), Соломон (Квасница, 79), Карабин

Черноморец: Непогодов – Ермаков, Путря, Бобко (Петька, 81), Кузык – Политило, Брагару, Салюк, Бадибанга, Войтиховский – Юсов (Суханов, 78)

Предупреждение: Подгурский, Длинный, Слюбик – Брагару, Непогодов


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Рух - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча

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