Пятая команда УПЛ попрощалась с главным тренером

Александрия вторую часть сезона будет играть с новым тренером.

Главный тренер Юрий Гура и футбольный клуб Александрия прекратили сотрудничество, об этом объявил официальный сайт клуба.

46-летний тренер возглавил первую команду Александрии на старте прошлого сезона и демонстрировал с этой командой очень неплохую игру.

За время пребывания во главе команды тренера команда из Кировоградщины одержала победы почти в половине матчей (16 из 33), проиграв лишь девять раз.

Имя нового кормчего Александрия назовет впоследствии.