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Пятая команда УПЛ попрощалась с главным тренером

Александрия вторую часть сезона будет играть с новым тренером.
Сегодня, 16:33
Юрий Гура
Юрий Гура

Главный тренер Юрий Гура и футбольный клуб Александрия прекратили сотрудничество, об этом объявил официальный сайт клуба.

46-летний тренер возглавил первую команду Александрии на старте прошлого сезона и демонстрировал с этой командой очень неплохую игру.

За время пребывания во главе команды тренера команда из Кировоградщины одержала победы почти в половине матчей (16 из 33), проиграв лишь девять раз.

Имя нового кормчего Александрия назовет впоследствии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия

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