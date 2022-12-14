Пятая команда УПЛ попрощалась с главным тренером
Александрия вторую часть сезона будет играть с новым тренером.
Главный тренер Юрий Гура и футбольный клуб Александрия прекратили сотрудничество, об этом объявил официальный сайт клуба.
46-летний тренер возглавил первую команду Александрии на старте прошлого сезона и демонстрировал с этой командой очень неплохую игру.
За время пребывания во главе команды тренера команда из Кировоградщины одержала победы почти в половине матчей (16 из 33), проиграв лишь девять раз.
Имя нового кормчего Александрия назовет впоследствии.