Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Мудрика

Один из защитников Мариуполя и завода Азовсталь в войне против РФ Михаил Дианов встретился с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

Дианов преподнёс чиновнице футбольный подарок.

Михаил презентовал послу футболку донецкого Шахтера с фамилией Мудрика.

По информации пресс-службы "горняков", в разговоре с Маркаровой военнослужащий заявил, что мечтает о том чтобы на следующем ЧМ, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике Украина претендовала на победу.