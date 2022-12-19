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Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Мудрика

Михаил Дианов встретился с Оксаной Маркаровой.
Сегодня, 12:04
Михаил Дианов и Оксана Маркарова
Михаил Дианов и Оксана Маркарова

Один из защитников Мариуполя и завода Азовсталь в войне против РФ Михаил Дианов встретился с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

Дианов преподнёс чиновнице футбольный подарок.

Михаил презентовал послу футболку донецкого Шахтера с фамилией Мудрика.

По информации пресс-службы "горняков", в разговоре с Маркаровой военнослужащий заявил, что мечтает о том чтобы на следующем ЧМ, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике Украина претендовала на победу.


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