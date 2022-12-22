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Вернидуб: Это первый чемпионат, проходящий в стране, на территории которой продолжается война

Наставник криворожского клуба подвел итоги первой половины сезона.
Сегодня, 11:05
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб поделился мнением о работе команды в первую половину сезона.

"Я не могу сказать, что я брал игроков «под себя». Этого не было. Был большой перечень. Но действительно тех, кого мы очень хотели пригласить, не получилось пригласить. Скажу честно, нам многие отказали. Но кто-то понял нас, не побоялся и захотел рискнуть. К примеру, Капича и Дибанго я очень хотел подписать. Вышло с Волошиным, хотя мы его взяли только в аренду. Микитишин еще. Но даже и они не сразу выстрелили. Неудивительно, ведь я не работал с ними долгое время".

Специалист признался, что был разочарован стартом чемпионата, однако финиш первого круга дал надежду на лучшее.

"Сыграли 15 туров, были хорошие матчи, а были и такие, в которых я разочаровался. Особенно первые туры. Раздражало не только то, что мы не можем выиграть, но и забить мяч. И это удивительно. У нас ведь есть два форварда высокого уровня: Хобленко и Дебелко. Скажем, первый круг прошел не так, как мне хотелось. Удался лишь финишный спурт в конце первого круга. Именно в этот отрезок мы смогли набрать почти максимальное количество очков и подняться на восьмое место".

Наставник команды отметил важность проведения чемпионата Украины по футболу.

"Я не был в стране три года, а судейство не изменилось, осталось на том же уровне. К арбитрам очень много неприятных вопросов, и я не боюсь говорить об этом. Что касается уровня соревнований, то хочу сказать следующее. Это первый чемпионат, проходящий в стране, на территории которой продолжается война. Главное, что он проходит, и это не может не поднимать настроение".

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Вернидуб заявил, что команда будет усиливаться, но только по позициям.

"Любой тренер хочет усиления для команды, я – не исключение. Могу только сказать, как мы работали на трансферном рынке летом, такого больше не будет. Нам нужны только исполнители, которые смогут действительно усилить состав. Необходимы качественные футболисты на позицию центрального защитника, нападающего, крайнего атакующего. Хотелось бы, чтобы это был молодой игрок, голодный до футбола".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Юрий Вернидуб

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