Вернидуб признался, почему не покинул пост тренера Кривбасса после неудачного старта сезона

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб рассказал, мог ли покинуть занимаемую должность после неудачного старта нынешнего сезона.

По словам специалиста, в непростой период он получил поддержку от президента клуба, а команда начала работать упорнее и улучшила результаты.

"Честно признаюсь: сначала в возможность играть во время войны трудно было поверить. Но, как видите, нынешний чемпионат стал реальностью. Мы играем в футбол во зло нашему проклятому врагу. Пусть он понимает, что нас ничего не остановит. Живем, работаем и безгранично благодарим за такую возможность наши Вооруженные силы Украины. Задача футболистов, еще и радовать украинцев своим мастерством. Может, это не всегда Кривбассу удается, но, согласитесь, есть матчи, которые захватывают болельщиков команды от начала до конца.

Читай также: Вернидуб: Это первый чемпионат, проходящий в стране, на территории которой продолжается война

Кто первый поздравляет меня с победой или успокаивает после неудачи? Это президент клуба Константин Караманиц. Он смотрит вживую каждую игру, переживает с командой все подъемы и неудачи. Меня он поддержал, успокоил, когда я несколько усомнился в себе (в семи стартовых матчах не могли выиграть). Константин Федорович, сказал буквально следующее: "Юрий Николаевич, знайте, мы вам полностью доверяем. Работаем дальше. Все будет хорошо". Я остался. Мы удвоили усилия, начали побеждать", - приводит слова Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, что на зимний перерыв Кривбасс ушел на восьмом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав в 15 матчах 18 очков.