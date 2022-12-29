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Вернидуб признался, почему не покинул пост тренера Кривбасса после неудачного старта сезона

Украинский специалист высказался о своей работе в криворожской команде.
Сегодня, 15:01
Юрий Вернидуб / fckryvbas.com
Юрий Вернидуб / fckryvbas.com

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб рассказал, мог ли покинуть занимаемую должность после неудачного старта нынешнего сезона.

По словам специалиста, в непростой период он получил поддержку от президента клуба, а команда начала работать упорнее и улучшила результаты.

"Честно признаюсь: сначала в возможность играть во время войны трудно было поверить. Но, как видите, нынешний чемпионат стал реальностью. Мы играем в футбол во зло нашему проклятому врагу. Пусть он понимает, что нас ничего не остановит. Живем, работаем и безгранично благодарим за такую возможность наши Вооруженные силы Украины. Задача футболистов, еще и радовать украинцев своим мастерством. Может, это не всегда Кривбассу удается, но, согласитесь, есть матчи, которые захватывают болельщиков команды от начала до конца.

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Кто первый поздравляет меня с победой или успокаивает после неудачи? Это президент клуба Константин Караманиц. Он смотрит вживую каждую игру, переживает с командой все подъемы и неудачи. Меня он поддержал, успокоил, когда я несколько усомнился в себе (в семи стартовых матчах не могли выиграть). Константин Федорович, сказал буквально следующее: "Юрий Николаевич, знайте, мы вам полностью доверяем. Работаем дальше. Все будет хорошо". Я остался. Мы удвоили усилия, начали побеждать", - приводит слова Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, что на зимний перерыв Кривбасс ушел на восьмом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав в 15 матчах 18 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Юрий Вернидуб

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