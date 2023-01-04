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Срна посетит матч Челси - Манчестер Сити во время переговоров по Мудрику

Директор по футболу донецкого Шахтера будет присутствовать на Стємфорд Бридж во время центральной встречи 19 тура АПЛ.
Сегодня, 12:53
Дарио Срна / Getty Images
Дарио Срна / Getty Images

Внезапно для многих лондонский Челси вклинился в борьбу за вингера донецкого Шахтера Михаила Мудрика.

"Синие" намерены перехватить украинца у Арсенала. Для этого они проведут переговоры с директором по футболу "горняков" Дарио Срна.

По информации Фабрицио Романо, Срна прибудет в Лондон, где посетит поединок между Челси и Манчестер Сити.

Сообщается, что в ближайшие 24 часа клубы проведут переговоры по трансферу 21-летнего футболиста..

При этом отмечается, что Арсенал до сих пор остается приоритетным вариантом для самого Мудрика - "канониры" не собираются отступать от планов приобрести его этой зимой.

Матч Челси - Манчестер Сити состоится в четверг, 5 января, в 22:00 по киевскому времени.

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