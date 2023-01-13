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Шахтер осуществил первое подписание в зимнее трансферное окно

Гочолейшвили подписал контракт с донецким клубом на пять лет.
Сегодня, 18:02
Презентация Гочолейшвили / shakhtar.com
Презентация Гочолейшвили / shakhtar.com

Шахтер объявил о подписании правого защитника Георгия Гочолейшвили.

Донецкий клуб подписал контракт с 21-летним футболистом из Грузии на пять лет. Футболист будет выступать за Шахтер под 13-м номером.

"Мы искали в последние полгода, когда лишились Додо и Винисиуса Тобиаса, футболиста на позицию правого защитника. В итоге нашли игрока с очень большим талантом, который выступал в Грузии. Он хорошо подходит под наш футбол, под нашу систему игры, любит атаковать – это то, что нам надо. Понравилось, как Георгий проявил себя на этих первых тренировках, и мы ждем, что он будет расти каждый день, что принесет пользу Шахтеру.

Что касается его качеств, то мы сразу увидели скорость, выносливость и хороший последний пас. Очень тяжело сегодня найти таких футболистов, которые подходят Шахтеру, потому что мы – специфическая команда со специфическим футболом. Выбор пал на Гочолейшвили, и я думаю, мы не ошиблись. Он будет работать, стараться и свой шанс получит. У нас коллектив отличный, поэтому ни одному молодому футболисту не тяжело адаптироваться в Шахтере. У нас нормальные ребята, наше сердце всегда открыто, поэтому он быстро освоится и будет полезен клубу", - прокомментировал переход Гочолейшвили директор Шахтера по футболу Дарио Срна.

Ранее сообщалось, что Ракицкий пополнит ряды Шахтера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Георгий Гочолейшвили

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