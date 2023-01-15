Ахметов: Уверен, Мудрик завоюет уважение и любовь всех ценителей мирового футбола

Лондонский Челси объявил о переходе вингера донецкого Шахтера Михаила Мудрика.

Президент "оранжево-черных" Ринат Ахметов пожелал удачи Михаилу в новой команде. При этом он отметил, что "горняки" не должны отпускать таких игроков.

"Имею двойные чувства: для того чтобы выигрывать европейские трофеи, таких футболистов, как Мудрик, я должен приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира".

"Однако я убежден, что Михаил своей скоростью, техникой, яркой красивой игрой завоюет уважение, симпатию и любовь всех любителей мирового футбола", - цитирует Ахметова официальный сайт клуба.

Напомним, что за трансфер 22-летнего украинца донецкий Шахтер получит 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов украинцы могут получить в качестве бонусов.