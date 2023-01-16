iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Цыганков зимой станет игроком Жироны - СМИ

Украинец продолжит карьеру в Испании.
Вчера, 23:48
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Вингер Динамо Виктор Цыганков в зимнее трансферное окно станет игроком Жироны. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Решающий раунд переговоров позволит украинцу перебраться в Испанию, а киевский клуб получит компенсацию за уход своей главной звезды. Детали перехода пока не разглашаются.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона идет на 11-м месте, имея 21 очко после 17 туров.

Напомним, Цыганков является воспитанником Динамо. На счету футболиста 236 матчей, в которых он забил 94 гола и сделал 64 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Цыганков в Жироне будет получать больше чем в Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Виктор Цыганков Жирона

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Цыганков в Жироне будет получать больше чем в Динамо Цыганков в Жироне будет получать больше чем в Динамо
Цыганков заключил контракт с испанским клубом - Бомбардир Цыганков заключил контракт с испанским клубом - Бомбардир
Представитель Депая выступил с заявлением касаемо будущего игрока Представитель Депая выступил с заявлением касаемо будущего игрока
Помочь журналистам

Видео

Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Месси vs Роналду: кто лучше?
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Представитель Депая выступил с заявлением касаемо будущего игрока
Европа00:27
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 15 января
ММА00:05
Бои без правил: расписание боев и турниров
Вчера, 23:48
Украина23:48
Цыганков зимой станет игроком Жироны - СМИ
Европа23:24
Вегхорст назвал причину перехода в Манчестер Юнайтед
Украина23:02
Палкин прокомментировал трансфер Ракицкого
Европа22:49
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
Украина22:36
Шахтер Донецк: все трансферы
Европа22:25
Челси может продать Стерлинга
Бокс22:11
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK