Цыганков зимой станет игроком Жироны - СМИ

Вингер Динамо Виктор Цыганков в зимнее трансферное окно станет игроком Жироны. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Решающий раунд переговоров позволит украинцу перебраться в Испанию, а киевский клуб получит компенсацию за уход своей главной звезды. Детали перехода пока не разглашаются.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона идет на 11-м месте, имея 21 очко после 17 туров.

Напомним, Цыганков является воспитанником Динамо. На счету футболиста 236 матчей, в которых он забил 94 гола и сделал 64 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Цыганков в Жироне будет получать больше чем в Динамо.