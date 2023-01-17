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Жирона согласовала трансфер Цыганкова

Украинец перейдет в испанский клуб в зимнее трансферное окно.
Сегодня, 10:02
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Футболист сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков сменит клубную прописку. 25-летний футболист близок к тому, чтоб оказаться в испанской Жироне.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, испанский клуб полностью договорился о подписании украинца в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что детали личного контракта уже согласованы, а переговоры между Жироной и Динамо на финальной стадии. В ближайшее время о сделки будет объявлено официально.

Напомним, Жирона является частью City Football Group, в которую входят Манчестер Сити, Труа, Палермо, Нью-Йорк Сити и ряд других клубов.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона идет на 11-м месте, имея 21 очко после 17 туров.

Цыганков - воспитанник киевского Динамо. На его счету 236 матчей, в которых он забил 94 гола и сделал 64 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что украинец в Жироне будет получать больше чем в Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Виктор Цыганков Жирона

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