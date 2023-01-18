"Динамо хоть играет в Лиге чемпионов": Реакция читателей на трансферы Мудрика и Цыганкова

ISPORT.ua предлагает ознакомиться с комментариями в сети о переходе украинцев в европейские лиги.

В последние дни Украинская Премьер-лиги лишилась своих одних из лучших игроков: Михаил Мудрик перешел из Шахтера в Челси, а Виктор Цыганков перебрался из Динамо в Жирону.

Футболисты, которые определяют украинский футбол, ушли совсем по-разному: один в топ-клуб за огромные деньги, а второй был вынужден уезжать из Динамо. Несмотря на перспективы игроков, судьбы у них сложились весьма иначе.

Читай также: Один ушел за 100 млн евро, а другой - вынужденно сбегает: Параллельные реальности Шахтера и Динамо

ISPORT.ua собрал самые яркие высказывания читатели в Сети по поводу переходов Мудрика и Цыганкова.

Некоторые из читателей прямо указали на разницу менеджмента Шахтера и Динамо, сравнив их и дав совет президенту киевского клуба.

Другие были более сдержаны и радовались за уход Цыганкова.

Не обошли стороной Мудрика, однако, комментарии не вызывают восторга и надежды на то, что Михаил задержиться в Челси.

Критика Динамо? Она тоже есть.

Критика Мудрика? Пожалуйста.

Что касается Шахтера, то и поддержка присутствует.

В трансферах всегда есть троллинг. Как и сейчас, фанаты вспомнили, что Цыганков был на радаре у топ-клубов, но увы.

Несмотря ни на что, поддерживайте наших футболистов. Мы верим, что у них все получится.

Напомним, Мудрик подписал контракт с Челси на восемь с половиной лет, а Цыганков будет выступать за Жирону до лета 2027-го года.