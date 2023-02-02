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Молодежная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2025

Украинцы поборются за выход в финальную часть континентального первенства еще с пятью командами.
Сегодня, 12:21
Украинская молодежка поборется за выход на Евро-2025 / УАФ
Украинская молодежка поборется за выход на Евро-2025 / УАФ

В четверг, 2 февраля, состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2025 (U-21), по итогам которого своих соперников узнала молодежная сборная Украины.

В квалификации континентального первенства примут участие 52 команды. Словакия на правах хозяина уже имеет путевку в финальный турнир. Лихтенштейн не заявился в отбор, а россия согласно решению Исполкома УЕФА не допущена к соревнованиям.

Как сообщает официальный сайт УАФ, Украина из второй корзины по итогам жеребьевки попала в группу F, где ее соперниками будут сборные Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга.

Состав групп отборочного турнира Евро-2025 (U-21)

  • Группа А: Италия, Ирландия, Норвегия, Турция, Латвия, Сан-Марино.
  • Группа В: Испания, Бельгия, Шотландия, Венгрия, Казахстан, Мальта.
  • Группа С: Нидерланды, Швеция, Грузия, Северная Македония, Молдова, Гибралтар.
  • Группа D: Германия, Польша, Израиль, Болгария, Косово, Эстония.
  • Группа E: Румыния, Швейцария, Финляндия, Албания, Черногория, Армения.
  • Группа F: Англия, Украина, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург.
  • Группа G: Португалия, Хорватия, Греция, беларусь, Фарерские острова, Андорра.
  • Группа H: Франция, Австрия, Словения, Босния и Герцеговина, Кипр.
  • Группа I: Дания, Чехия, Исландия, Уэльс, Литва.

В финальную часть Евро-2025 (U-21) из квалификации выйдут 15 сборных - девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест.

Напомним, что молодежная сборная Украины летом сыграет на Евро-2023, где ее соперниками станут Румыния, Испания и Хорватия.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к европейскому первенству украинская молодежка проведет спарринги с Данией и Италией.

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