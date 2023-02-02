Молодежная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2025
В четверг, 2 февраля, состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2025 (U-21), по итогам которого своих соперников узнала молодежная сборная Украины.
В квалификации континентального первенства примут участие 52 команды. Словакия на правах хозяина уже имеет путевку в финальный турнир. Лихтенштейн не заявился в отбор, а россия согласно решению Исполкома УЕФА не допущена к соревнованиям.
Как сообщает официальный сайт УАФ, Украина из второй корзины по итогам жеребьевки попала в группу F, где ее соперниками будут сборные Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга.
Состав групп отборочного турнира Евро-2025 (U-21)
- Группа А: Италия, Ирландия, Норвегия, Турция, Латвия, Сан-Марино.
- Группа В: Испания, Бельгия, Шотландия, Венгрия, Казахстан, Мальта.
- Группа С: Нидерланды, Швеция, Грузия, Северная Македония, Молдова, Гибралтар.
- Группа D: Германия, Польша, Израиль, Болгария, Косово, Эстония.
- Группа E: Румыния, Швейцария, Финляндия, Албания, Черногория, Армения.
- Группа F: Англия, Украина, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург.
- Группа G: Португалия, Хорватия, Греция, беларусь, Фарерские острова, Андорра.
- Группа H: Франция, Австрия, Словения, Босния и Герцеговина, Кипр.
- Группа I: Дания, Чехия, Исландия, Уэльс, Литва.
В финальную часть Евро-2025 (U-21) из квалификации выйдут 15 сборных - девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест.
Напомним, что молодежная сборная Украины летом сыграет на Евро-2023, где ее соперниками станут Румыния, Испания и Хорватия.
Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к европейскому первенству украинская молодежка проведет спарринги с Данией и Италией.