Динамо - Вайле 2:0 Видео голов и обзор товарищеского матча 05.02.2023
В воскресенье, 5 февраля, в рамках учебно-тренировочного сбора киевское Динамо провело спарринг с датским Вайле, которій завершился победой украинского коллектива со счетом 2:0.
Голом в первом тайме отметился Владислав Супряга, а Александр Яцык под конец второй половины встречи удвоил преимущество киевлян.
Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо Киев - Вайле:
Динамо – Вайле 2:0
Голы: Супряга, 11, Яцык, 81.
Динамо (первый тайм): Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Сидорчук, Царенко, Лонвейк, Бенито, Волошин – Супряга.
Динамо (второй тайм): Нещерет (Моргун, 62) – Малиш, Бурда, Сирота, Вивчаренко – Андриевский, Яцык, Бенито (Пашко, 62), Гармаш, Кабаев – Супряга (Горбач, 62).
Вайле (стартовый состав): Тротт – Альборноз, Провстгор, Вельков, Колинд-Йоргенсен, Драме, Офори, Амби, Лауритсен, Сукута-Пасу, Киркегор.
Предупреждения: Сидорчук, Супряга - Драме, Колинд-Йоргенсен, Амби, Лоритсен.