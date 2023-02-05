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Голы Супряги и Яцыка позволили Динамо победить датский Вайле

Киевляне продлили свою победную серию до двух матчей.
Сегодня, 12:38
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 5 февраля, во время зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции в рамках товарищеского матча киевское Динамо обыграло датский Вайле со счетом 2:0.

Мирча Луческу не смог рассчитывать на Владислава Ваната (ушиб голеностопа). В связи с этим в стартовом составе "бело-синих" вышел Владислав Супряга.

Именно 22-летний форвард вывел киевлян вперед уже на 11-й минуте поединка. Супряга головой замкнул подачу с фланга в исполнении Владислава Дубинчака.

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А под занавес второго тайма Александр Яцык получил передачу от Дениса Гармаша и обводящим ударом в угол ворот датчан удвоил преимущество Динамо и установил окончательный счет матча.

Эта победа стала для команды Луческу уже второй подряд на сборах в Турции - ранее была повержена румынская Униря.

Динамо – Вайле 2:0
Голы: Супряга, 11, Яцык, 81.

Динамо (первый тайм): Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Сидорчук, Царенко, Лонвейк, Бенито, Волошин – Супряга.

Динамо (второй тайм): Нещерет (Моргун, 62) – Малиш, Бурда, Сирота, Вивчаренко – Андриевский, Яцык, Бенито (Пашко, 62), Гармаш, Кабаев – Супряга (Горбач, 62).

Вайле (стартовый состав): Тротт – Альборноз, Провстгор, Вельков, Колинд-Йоргенсен, Драме, Офори, Амби, Лауритсен, Сукута-Пасу, Киркегор.

Предупреждения: Сидорчук, Супряга - Драме, Колинд-Йоргенсен, Амби, Лоритсен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев товариещеский матч

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