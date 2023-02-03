Динамо впервые выиграло в этом году, разгромив пятую команду второго дивизиона Румынии

Подопечные Луческу наконец-то сумели порадовать своих поклонников позитивным результатом, хоть и в спарринге.

В пятницу, 3 февраля, команда киевского Динамо провела свой четвертый контрольный матч на тренировочном сборе в Турции.

Соперником подопечных Мирчи Луческу в спарринге стала румынская Униря Деж, которая на данный момент занимает пятую строчку во втором местном дивизионе. И на этот раз "бело-синие" наконец-то сумели добыть позитивный для себя результат, разгромив оппонента со счетом 5:1 и одержав тем самым первую победу в 2023 году.

Уже в начале матча Динамо вело с комфортным преимуществом благодаря усилиям Бенито, который к 13-й минуте отличился дублем. А еще до перерыва Александр Тымчик и Владислав Ванат довели счет до разгромного.

На вторую половину встречи "бело-синие" вышли полностью обновленным составом, и ближе к концу поединка произошло неожиданное событие - голом за Динамо отличился Владислав Супряга, забив пятый мяч своей команды. Тем не менее уйти с поля без пропущенных киевляне не смогли, позволив сопернику забить на предпоследней минуте основного времени.

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Это первая победа Динамо на тренировочном сборе. Ранее киевская команда была разгромлена венским Рапидом (0:4), уступила Марибору (0:2) и сыграла вничью с Аустрией Лустенау (2:2).

Динамо - Униря Деж 5:1

Голы: Бенито, 2, 13, Тимчик, 25, Ванат, 32, Супряга, 83 - Поп, 89.

Динамо (первый тайм): Нещерет - Овчаренко, Боль, Дячук, Тимчик - Сидорчук, Яцик, Царенко, Бенито, Кабаев - Ванат.

Динамо (второй тайм): Моргун - Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак - Андриевский, Лонвейк, Волошин, Шепелев, Диалло - Супряга.

Отметим, что свой следующий контрольный поединок на сборах в Турции Динамо проведет в понедельник, 6 февраля, против македонской Шкендии.