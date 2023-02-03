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Динамо назвало еще двух соперников на тренировочном сборе

Киевская команда продолжает подготовку ко второй части сезона.
Сегодня, 17:32
Динамо проводит тренировочный сбор в Турции / ФК Динамо Киев
Динамо проводит тренировочный сбор в Турции / ФК Динамо Киев

Динамо достигло договоренности о проведении еще двух контрольных матчей на тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", киевская команда в субботу, 11 февраля, проведет спарринг с македонским Силексом, а во вторник, 14 февраля, встретится с узбекистанским Пахтакором. Начало обоих матчей запланировано на 16:00 по киевскому времени.

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Также отмечается, что список контрольных матчей клуба на сборах будет дополняться.

Ранее сообщалось, что Динамо может избавиться еще от одного форварда, которым интересуется турецкий Трабзонспор.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Пахтакор

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