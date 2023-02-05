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Новый форвард: Динамо оригинально ответило на проблему с нападающим, показав способности Суркиса

Киевляне не унывают по поводу отсутствия нового игрока.
Сегодня, 09:10
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев

В зимнее трансферное окно киевское Динамо отправило форварда Артема Беседина в оренду в Омонию (Кипр).

В составе команды Мирчи Луческу осталось лишь несколько нападающих: Владислав Ванат, Владислав Супряга, а также несколько ребят с молодежных команд.

Фанаты Динамо уже на протяжении длительного времени требуют от клуба, чтобы он приобрел нового форварда.

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Пресс-служба киевлян опубликовала в Instagram видео с ответом на данную проблему. Работники Динамо добавили видео в социальную сеть, на котором президент клуба Игорь Суркис показывает свои способности в контроле мяча. Данное видео было подписано как раз с отсылкой про нового нападающего.

"Кажется, мы нашли еще нового форварда! А вы сможете повторить?", - гласит подпись видео.

Ранее сообщалось, что Динамо может избавиться от еще одного форварда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Игорь Суркис

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