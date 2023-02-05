Новый форвард: Динамо оригинально ответило на проблему с нападающим, показав способности Суркиса
В зимнее трансферное окно киевское Динамо отправило форварда Артема Беседина в оренду в Омонию (Кипр).
В составе команды Мирчи Луческу осталось лишь несколько нападающих: Владислав Ванат, Владислав Супряга, а также несколько ребят с молодежных команд.
Фанаты Динамо уже на протяжении длительного времени требуют от клуба, чтобы он приобрел нового форварда.
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Пресс-служба киевлян опубликовала в Instagram видео с ответом на данную проблему. Работники Динамо добавили видео в социальную сеть, на котором президент клуба Игорь Суркис показывает свои способности в контроле мяча. Данное видео было подписано как раз с отсылкой про нового нападающего.
"Кажется, мы нашли еще нового форварда! А вы сможете повторить?", - гласит подпись видео.
Ранее сообщалось, что Динамо может избавиться от еще одного форварда.