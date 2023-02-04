Не по стопам отца: Младший сын Месси продемонстрировал свои вратарские навыки

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в соцсетях видео, на котором показал голкиперские навыки своего младшего сына Чиро.

4-летний мальчик стоя на диване ловил игрушечный мяч, выполняя красивые сейвы.

Видео из инстаграма Месси завирусилось по интернету, где Чиро уже пророчат вратарское будущее, если юное дарование не захочет пойти по стопам отца.

Ранее сообщалось, что сын Месси бросил леденец в болельщиков, за что был отруган мамой.